بطرس حرب: أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد

بطرس حرب: ملف صرف دعاية النشاطات الثقافية وغيرها ساهمت في انطلاقة ثقافية ورياضية للبنان فصلاحياتي الدستورية سمحت لي بصرفهم من دون سند قانونيّ

بطرس حرب: ملف صرف دعاية النشاطات الثقافية وغيرها ساهمت في انطلاقة ثقافية ورياضية للبنان فصلاحياتي الدستورية سمحت لي بصرفهم من دون سند قانونيّ

بطرس حرب من مجلس النواب: "يحاولون استعمالي كبش محرقة" لتغطية محادثات غيري وهذا أمر لا يكمن أن أقبل به ولن أسكت عليه