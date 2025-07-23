بري يرد على نقولا صحناوي: لا نبحث موضوع حصانتك

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نيكولا الصحناوي: في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل