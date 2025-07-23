الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نيكولا الصحناوي: في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل

آخر الأخبار
2025-07-23 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نيكولا الصحناوي: في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نيكولا الصحناوي: في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصحناوي:

كسابيان

موظّفو

الدولية

وجدوا

المبنى

الأمكنة

مكانًا

لعملهم

الاكتظاظ

فعرضوا

السند

التوقيعيّ

المبنى

كاسابيان

فاوضه

السعر

الأقل

LBCI التالي
نيكولا الصحناوي: شركة زين الدولية من عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟
بري يرد على نقولا صحناوي: لا نبحث موضوع حصانتك
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:57

كتاب من عبود الى شرطة بيروت في قوى الأمن... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أمن وقضاء
08:55

الجيش ازال سواتر ترابية رفعها العدو في عيترون - الزقاق

LBCI
خبر عاجل
08:50

ملك البحرين إلتقى الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت

LBCI
أخبار دولية
08:45

ألمانيا تعلن الموافقة على تسليم تركيا مقاتلات يوروفايتر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:32

الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق للطيران المسير فوق أجواء بيروت والضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
08:31

أ.ف.ب نقلا عن مصدر في الوفد: أوكرانيا تأمل في "موقف بنّاء" من قبل روسيا في محادثات اسطنبول

LBCI
فنّ
08:15

ورد الخال تستذكر والدتها الراحلة في منشور مؤثر: "لوحاتك عزائي"

LBCI
آخر الأخبار
07:50

بو صعب: الهيئة العامة قررت بالاجماع رفع الحصانة وأكّدت أن العمل الذي قامت به اللجنة كان صائبًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-20

حفل زفاف سيليو ايلي صعب وزين قطامي.. إبهار وجمال ورسائل بالجملة

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-07

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
02:53

الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد شملها في العقوبات الجديدة على روسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:56

بطرس حرب: ضميري مرتاح لأنني لم أخالف القانون بل حافظت على المال العام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"

LBCI
آخر الأخبار
07:40

النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ

LBCI
أخبار لبنان
07:11

مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب

LBCI
أخبار لبنان
07:06

المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات

LBCI
أخبار دولية
06:39

محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ

LBCI
آخر الأخبار
05:36

نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح

LBCI
أخبار لبنان
05:01

"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
03:48

براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
06:03

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
حال الطقس
00:44

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...

LBCI
خبر عاجل
05:55

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع

LBCI
خبر عاجل
06:42

مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟

LBCI
خبر عاجل
06:28

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More