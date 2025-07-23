الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
آخر الأخبار
2025-07-23 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
0
min
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
جبران
باسيل:
الواضح
عملية
تسييس
الموقعين
الاتهام
والتحقيق
ووافقنا
التحقيق
وتكوين
التالي
بوصعب: ما حدث اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي
جولات تفتيشية لحماية المستهلك في النبطية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:35
الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"
أخبار دولية
11:35
الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"
0
آخر الأخبار
11:08
إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
آخر الأخبار
11:08
إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
0
منوعات
11:00
في ألبانيا... زرع أنواع استوائية من الفاكهة لمحاولة التكيف مع التغير المناخي
منوعات
11:00
في ألبانيا... زرع أنواع استوائية من الفاكهة لمحاولة التكيف مع التغير المناخي
0
أخبار لبنان
10:53
قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين
أخبار لبنان
10:53
قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:08
إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
آخر الأخبار
11:08
إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
0
منوعات
11:00
في ألبانيا... زرع أنواع استوائية من الفاكهة لمحاولة التكيف مع التغير المناخي
منوعات
11:00
في ألبانيا... زرع أنواع استوائية من الفاكهة لمحاولة التكيف مع التغير المناخي
0
آخر الأخبار
10:49
نائب وزير الخارجية الإيراني: الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المواقع النووية الإيرانية
آخر الأخبار
10:49
نائب وزير الخارجية الإيراني: الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المواقع النووية الإيرانية
0
آخر الأخبار
10:49
نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران وافقت على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة لمناقشة العلاقات بين الوكالة وطهران
آخر الأخبار
10:49
نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران وافقت على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة لمناقشة العلاقات بين الوكالة وطهران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:45
رويترز عن مصدر: البرازيل ستنضم رسميًا إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية
آخر الأخبار
10:45
رويترز عن مصدر: البرازيل ستنضم رسميًا إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية
0
أخبار دولية
07:29
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف
أخبار دولية
07:29
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف
0
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
0
آخر الأخبار
03:26
توم براك من بكركي ردا على سؤال للـLBCI: أتمنى أن يستمر الحوار وأنا أفهم صعوبات الملف والرئيس ترامب يريد نجاح لبنان
آخر الأخبار
03:26
توم براك من بكركي ردا على سؤال للـLBCI: أتمنى أن يستمر الحوار وأنا أفهم صعوبات الملف والرئيس ترامب يريد نجاح لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"
أخبار لبنان
07:57
بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"
0
آخر الأخبار
07:40
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
آخر الأخبار
07:40
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
0
أخبار لبنان
07:21
مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ
أخبار لبنان
07:21
مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ
0
أخبار لبنان
07:11
مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب
أخبار لبنان
07:11
مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب
0
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
0
أخبار دولية
06:39
محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ
أخبار دولية
06:39
محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ
0
آخر الأخبار
05:36
نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح
آخر الأخبار
05:36
نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح
0
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
0
أخبار لبنان
03:48
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
أخبار لبنان
03:48
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
2
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
3
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
4
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
5
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
7
خبر عاجل
06:28
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
خبر عاجل
06:28
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
8
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More