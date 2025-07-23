بوصعب: ما حدث اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي

بو صعب: الهيئة العامة قررت بالاجماع رفع الحصانة وأكّدت أن العمل الذي قامت به اللجنة كان صائبًا

بو صعب: الهيئة العامة قررت بالاجماع رفع الحصانة وأكّدت أن العمل الذي قامت به اللجنة كان صائبًا

النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة