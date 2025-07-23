الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق للطيران المسير فوق أجواء بيروت والضاحية الجنوبية

اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!

اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!

أ.ف.ب نقلا عن مصدر في الوفد: أوكرانيا تأمل في "موقف بنّاء" من قبل روسيا في محادثات اسطنبول