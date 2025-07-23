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o
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إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
آخر الأخبار
2025-07-23 | 11:08
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إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
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