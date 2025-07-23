رئيس الوفد الروسي بمحادثات إسطنبول: الإجتماع المحتمل بين رئيسي روسيا وأوكرانيا سيكون لتوقيع وثائق وليس لإجراء مناقشات

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براك من بكركي: ما نقوم به هو عملية متواصلة وليس حدثًا والجميع يقوم ما في وسعه ولا شكّ في أنّ الأمر معقّد وآمل أن يتواصل الحوار فالجميع يحب اللبنانيين