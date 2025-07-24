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o
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31
o
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o
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o
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o
كسروان
31
o
متن
31
o
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل وه جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-07-24 | 00:30
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل وه جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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