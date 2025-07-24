شركة أمبري: أنباء عن اشتباك بأسلحة صغيرة بين ناقلة ماشية ترفع علم جزر القمر وقارب خشبي أثناء الإبحار شمالًا على بعد 30 ميلًا بحريًا شمال غربيّ المخا في اليمن

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