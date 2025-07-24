الشيخ دريان من بعبدا: تبادلنا وجهات النظر في شأن كيفية حماية لبنان مما يمكن أن يتعرض له من أزمات

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الشيخ دريان من بعبدا: قرار الـ1701 نفّذه لبنان لكن اسرائيل هي من خرقته فتسجّل خروقات يومية في المناطق البنانية ووحدة اللبنانيين هي السلاح الأقوى في وجه إسرائيل