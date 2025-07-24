الشيخ سامي أبي المنى: نتيجة لما حصل في السويداء ندين الاعتداءات ومحاولة تمزيق الوحدة في سوريا ونطالب بالاتفاق مع مكونات البلاد للوصول إلى عقد يطمئن المكونات كلها

التالي

الشيخ سامي أبي المنى: نطلق حملة إنسانية للسويداء المنكوبة لإعادة المخطوفين وإعانة النساء والعائلات التي حُرقت بيوتها أو فقدت رجالها ونشكر المنظمات التي تساعد وستساعد وندعو الدروز إلى التبرع للصندوق في بيروت