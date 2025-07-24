الشيخ سامي أبي المنى أوضح أنّ التبرع يكون نقدًا من خلال مكاتب المجلس المذهبيّ ومشيخة العقل في بيروت أو عبر مصرف بيروت والبلاد العربية أو عبر الوسائل الأخرى

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