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الشيخ سامي أبي المنى أوضح أنّ التبرع يكون نقدًا من خلال مكاتب المجلس المذهبيّ ومشيخة العقل في بيروت أو عبر مصرف بيروت والبلاد العربية أو عبر الوسائل الأخرى
آخر الأخبار
2025-07-24 | 05:12
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الشيخ سامي أبي المنى أوضح أنّ التبرع يكون نقدًا من خلال مكاتب المجلس المذهبيّ ومشيخة العقل في بيروت أو عبر مصرف بيروت والبلاد العربية أو عبر الوسائل الأخرى
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