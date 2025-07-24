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النائب جيمي جبّور للـLBCI: بطرس حرب أدان نفسه بنفسه وبرّأ نقولا الصحناوي في كلمته خلال الجلسة

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2025-07-24 | 08:18
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النائب جيمي جبّور للـLBCI: بطرس حرب أدان نفسه بنفسه وبرّأ نقولا الصحناوي في كلمته خلال الجلسة
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النائب جيمي جبّور للـLBCI: بطرس حرب أدان نفسه بنفسه وبرّأ نقولا الصحناوي في كلمته خلال الجلسة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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