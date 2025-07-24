النائب جيمي جبّور للـLBCI: انتقاد الحكومة ثم منحها الثقة يُظهر حجم "الانفصام في الشخصية السياسية اللبنانية"

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جبّور للـLBCI: إذا لم تقم الحكومة بدورها فسنحاسبها ونحاسب وزراءها الذين كانت "شغلتهم وعملتهم" انتقاد وزرائنا وكانوا يقولون: "أعطونا هذه الوزارات وسترون ماذا سنفعل وفي غضون ستة أشهر ستصبح الكهرباء 24/7" لكنهم خفّضوا التغذية من 10 ساعات إلى ساعتين