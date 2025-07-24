الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جبّور للـLBCI: إذا لم تقم الحكومة بدورها فسنحاسبها ونحاسب وزراءها الذين كانت "شغلتهم وعملتهم" انتقاد وزرائنا وكانوا يقولون: "أعطونا هذه الوزارات وسترون ماذا سنفعل وفي غضون ستة أشهر ستصبح الكهرباء 24/7" لكنهم خفّضوا التغذية من 10 ساعات إلى ساعتين
آخر الأخبار
2025-07-24 | 08:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جبّور للـLBCI: إذا لم تقم الحكومة بدورها فسنحاسبها ونحاسب وزراءها الذين كانت "شغلتهم وعملتهم" انتقاد وزرائنا وكانوا يقولون: "أعطونا هذه الوزارات وسترون ماذا سنفعل وفي غضون ستة أشهر ستصبح الكهرباء 24/7" لكنهم خفّضوا التغذية من 10 ساعات إلى ساعتين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
الحكومة
بدورها
فسنحاسبها
ونحاسب
وزراءها
الذين
"شغلتهم
وعملتهم"
انتقاد
وزرائنا
وكانوا
يقولون:
"أعطونا
الوزارات
وسترون
سنفعل
ستصبح
الكهرباء
24/7"
لكنهم
خفّضوا
التغذية
ساعات
ساعتين
التالي
النائب جيمي جبّور للـLBCI: اذا خرج وزراء القوات من الحكومة "بيكونوا خدمونا خدمة العمر" ولن يخرجوا "لأنو منّن قدّها"
النائب جيمي جبّور للـLBCI: انتقاد الحكومة ثم منحها الثقة يُظهر حجم "الانفصام في الشخصية السياسية اللبنانية"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:53
إيران تندد بالنزعة "التوسعية" لإسرائيل بعد تصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية
أخبار دولية
11:53
إيران تندد بالنزعة "التوسعية" لإسرائيل بعد تصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية
0
أخبار دولية
11:50
الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية
أخبار دولية
11:50
الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
11:48
وسائل إعلام رسمية: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا
آخر الأخبار
11:48
وسائل إعلام رسمية: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا
0
أخبار لبنان
11:42
مصلحة الابحاث الزراعية: لا موجات حر استثنائية ولا زلازل ولا براكين ولا تسونامي
أخبار لبنان
11:42
مصلحة الابحاث الزراعية: لا موجات حر استثنائية ولا زلازل ولا براكين ولا تسونامي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:48
وسائل إعلام رسمية: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا
آخر الأخبار
11:48
وسائل إعلام رسمية: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا
0
صحة وتغذية
11:15
للوقاية من الأمراض... إليكم معدّل الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا
صحة وتغذية
11:15
للوقاية من الأمراض... إليكم معدّل الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا
0
آخر الأخبار
10:31
وزارة الصحة: شهيد في الغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:31
وزارة الصحة: شهيد في الغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
10:16
احتراق يخت في مرفأ ضبية
آخر الأخبار
10:16
احتراق يخت في مرفأ ضبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-29
"يمكن مجبورة"... باتريك شعيا يطلق أغنيته الجديدة
فنّ
2025-05-29
"يمكن مجبورة"... باتريك شعيا يطلق أغنيته الجديدة
0
أمن وقضاء
2025-07-23
أشغال تعبيد على طريق الليلكي – شاتيلا حتى 21 أيلول...
أمن وقضاء
2025-07-23
أشغال تعبيد على طريق الليلكي – شاتيلا حتى 21 أيلول...
0
أخبار دولية
2025-07-23
تمهيد إلمانيّ لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا
أخبار دولية
2025-07-23
تمهيد إلمانيّ لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا
0
أخبار دولية
2025-06-12
الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على عناصر من حماس بعملية "دقيقة" في جنوب سوريا
أخبار دولية
2025-06-12
الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على عناصر من حماس بعملية "دقيقة" في جنوب سوريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:10
منتدى الاستثمار السعوديّ السوريّ... العمل على إعداد 47 اتفاقية تعاون
أخبار دولية
07:10
منتدى الاستثمار السعوديّ السوريّ... العمل على إعداد 47 اتفاقية تعاون
0
أخبار لبنان
06:03
جريمة في المعاملتين في غزير
أخبار لبنان
06:03
جريمة في المعاملتين في غزير
0
أخبار لبنان
05:17
أبي المنى: نطلق حملة إنسانية للسويداء
أخبار لبنان
05:17
أبي المنى: نطلق حملة إنسانية للسويداء
0
أخبار لبنان
03:45
الشيخ عبد اللطيف دريان: وحدة اللبنانيين هي السلاح الأقوى في وجه إسرائيل
أخبار لبنان
03:45
الشيخ عبد اللطيف دريان: وحدة اللبنانيين هي السلاح الأقوى في وجه إسرائيل
0
رياضة
13:34
لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا
رياضة
13:34
لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا
0
السياحة في لبنان
13:31
مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب
السياحة في لبنان
13:31
مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"
0
أخبار دولية
13:25
الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع
أخبار دولية
13:25
الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع
0
أخبار دولية
13:20
جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد
أخبار دولية
13:20
جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:28
"الفصل القادم الأمومة"... ملكة جمال لبنان سابقة تعلن حملها بمولودها الأول! (صور)
موضة وجمال
12:28
"الفصل القادم الأمومة"... ملكة جمال لبنان سابقة تعلن حملها بمولودها الأول! (صور)
2
فنّ
04:17
تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!
فنّ
04:17
تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!
3
أخبار لبنان
12:15
مكتب بوشكيان: ما حصل اليوم في مجلس النواب يُكرّس ازدواجية المعايير ويمسّ مبدأ المساواة أمام القانون
أخبار لبنان
12:15
مكتب بوشكيان: ما حصل اليوم في مجلس النواب يُكرّس ازدواجية المعايير ويمسّ مبدأ المساواة أمام القانون
4
أخبار لبنان
06:03
جريمة في المعاملتين في غزير
أخبار لبنان
06:03
جريمة في المعاملتين في غزير
5
أمن وقضاء
14:47
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا
أمن وقضاء
14:47
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا
6
أخبار دولية
13:25
الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع
أخبار دولية
13:25
الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع
7
أخبار دولية
00:24
العفو الدولية: إيران أطلقت ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب
أخبار دولية
00:24
العفو الدولية: إيران أطلقت ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب
8
منوعات
14:20
بتعليقات ساخرة عن طموحه الرئاسي... ميشيل أوباما تثير شائعات طلاقها من باراك أوباما مجدداً!
منوعات
14:20
بتعليقات ساخرة عن طموحه الرئاسي... ميشيل أوباما تثير شائعات طلاقها من باراك أوباما مجدداً!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More