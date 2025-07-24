النائب جيمي جبّور للـLBCI: اذا خرج وزراء القوات من الحكومة "بيكونوا خدمونا خدمة العمر" ولن يخرجوا "لأنو منّن قدّها"

النائب جيمي جبّور للـLBCI: الحكومة غير مُستعدة لطرح أي شيء في ما يخص قانون الانتخابات النيابية ومجلس النواب سيد نفسه وعلى اللجان الفرعية ان تُكمل دراسة ما طُرح

النائب جيمي جبّور للـLBCI: الحكومة غير مُستعدة لطرح أي شيء في ما يخص قانون الانتخابات النيابية ومجلس النواب سيد نفسه وعلى اللجان الفرعية ان تُكمل دراسة ما طُرح

جبّور للـLBCI: إذا لم تقم الحكومة بدورها فسنحاسبها ونحاسب وزراءها الذين كانت "شغلتهم وعملتهم" انتقاد وزرائنا وكانوا يقولون: "أعطونا هذه الوزارات وسترون ماذا سنفعل وفي غضون ستة أشهر ستصبح الكهرباء 24/7" لكنهم خفّضوا التغذية من 10 ساعات إلى ساعتين