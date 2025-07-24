مصدر في حماس لرويترز: رد حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار يدعو إلى العودة إلى البروتوكول المتفق عليه في 19 كانون الثاني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

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