مصدر في حماس لرويترز: رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث يقول إنه لم تكن هناك مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين على الرغم من كونه أولوية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك