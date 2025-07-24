وسائل إعلام رسمية: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا

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