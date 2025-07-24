ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس

وزارة الاقتصاد تدين الاعتداءات الأخيرة على بعض الافران والمطاحن: هذا القطاع محوريّ

وزارة الاقتصاد تدين الاعتداءات الأخيرة على بعض الافران والمطاحن: هذا القطاع محوريّ

يديعوت أحرونوت: المخاوف من الصاروخ اليمنيّ تسببت في توقف موقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون