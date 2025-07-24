البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لنظام صواريخ سطح-جو متطور وعناصر ذات صلة إلى مصر بنحو 4.67 مليار دولار

الشيخ دريان من بعبدا: سعدنا بلقاء الرئيس عون فكان لقاءً مميزًا والتواصل دائم ومستمر فنأتي لمقابلة الرئيس الذي يمثّل الوحدة اللبنانية

الشيخ دريان من بعبدا: سعدنا بلقاء الرئيس عون فكان لقاءً مميزًا والتواصل دائم ومستمر فنأتي لمقابلة الرئيس الذي يمثّل الوحدة اللبنانية

شركة أمبري: أنباء عن اشتباك بأسلحة صغيرة بين ناقلة ماشية ترفع علم جزر القمر وقارب خشبي أثناء الإبحار شمالًا على بعد 30 ميلًا بحريًا شمال غربيّ المخا في اليمن