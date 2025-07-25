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رئيس وزراء أستراليا: يجب بذل كل جهد ممكن الآن لحماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة

آخر الأخبار
2025-07-24 | 23:37
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رئيس وزراء أستراليا: يجب بذل كل جهد ممكن الآن لحماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة
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رئيس وزراء أستراليا: يجب بذل كل جهد ممكن الآن لحماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة

 
 
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