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غروسي: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران وبنود معاهدة منع الانتشار النووي تشير إلى ضرورة الخضوع للتفتيش
آخر الأخبار
2025-07-25 | 10:29
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غروسي: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران وبنود معاهدة منع الانتشار النووي تشير إلى ضرورة الخضوع للتفتيش
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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