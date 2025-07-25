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نتنياهو: المبعوث الأميركيّ ويتكوف على حق و"حماس" هي العقبة أمام اتفاق إطلاق الرهائن

آخر الأخبار
2025-07-25 | 08:36
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نتنياهو: المبعوث الأميركيّ ويتكوف على حق و&quot;حماس&quot; هي العقبة أمام اتفاق إطلاق الرهائن
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نتنياهو: المبعوث الأميركيّ ويتكوف على حق و"حماس" هي العقبة أمام اتفاق إطلاق الرهائن

 
 
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