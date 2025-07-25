الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القيادة المركزية الأميركية تعلن في منشور على إكس أنها قتلت زعيما بارزا لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب بسوريا
آخر الأخبار
2025-07-25 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القيادة المركزية الأميركية تعلن في منشور على إكس أنها قتلت زعيما بارزا لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب بسوريا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المركزية
الأميركية
منشور
زعيما
بارزا
لتنظيم
الدولة
الإسلامية
بسوريا
التالي
رئيس وزراء أستراليا: يجب بذل كل جهد ممكن الآن لحماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة
نتنياهو: إعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين "يكافئ الإرهاب"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:44
ستارمر : الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
أخبار دولية
12:44
ستارمر : الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
0
آخر الأخبار
12:36
الوكالة الوطنية: تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق عربصاليم وحبوش والوادي الأخضر
آخر الأخبار
12:36
الوكالة الوطنية: تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق عربصاليم وحبوش والوادي الأخضر
0
أخبار دولية
12:34
تقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
12:34
تقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
12:33
دورية من أمن الدولة - صور أوقفت 3 اشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
12:33
دورية من أمن الدولة - صور أوقفت 3 اشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:44
ستارمر : الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
أخبار دولية
12:44
ستارمر : الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
0
آخر الأخبار
12:36
الوكالة الوطنية: تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق عربصاليم وحبوش والوادي الأخضر
آخر الأخبار
12:36
الوكالة الوطنية: تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق عربصاليم وحبوش والوادي الأخضر
0
أخبار دولية
12:34
تقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
12:34
تقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة
0
فنّ
12:31
عاصي الحلاني زار رئيس الجمهورية: "اكّد لنا حرصه على الفن والابداع" (صور)
فنّ
12:31
عاصي الحلاني زار رئيس الجمهورية: "اكّد لنا حرصه على الفن والابداع" (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
2025-07-03
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
أخبار لبنان
2025-07-03
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
0
آخر الأخبار
2025-07-18
أبي المنى: ندين الدعوات العشائرية الصاخبة الى النفير العام بما ينذر بحرب مذهبية
آخر الأخبار
2025-07-18
أبي المنى: ندين الدعوات العشائرية الصاخبة الى النفير العام بما ينذر بحرب مذهبية
0
آخر الأخبار
2025-06-13
الإليزيه: ماكرون يعقد اجتماعا لأجهزة الدفاع بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة
آخر الأخبار
2025-06-13
الإليزيه: ماكرون يعقد اجتماعا لأجهزة الدفاع بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:01
استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان
0
أخبار لبنان
07:12
الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه
أخبار لبنان
07:12
الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
0
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:14
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
أخبار لبنان
03:14
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
2
اقتصاد
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
صحف اليوم
00:55
لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:55
لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)
4
أخبار لبنان
04:25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
أخبار لبنان
04:25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
5
أخبار لبنان
01:45
اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
أخبار لبنان
01:45
اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
6
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
7
أمن وقضاء
04:47
مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف
أمن وقضاء
04:47
مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف
8
خبر عاجل
12:54
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
12:54
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More