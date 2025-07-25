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الترويكا الأوروبية: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

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2025-07-25 | 12:05
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الترويكا الأوروبية: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة
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الترويكا الأوروبية: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

 
 
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