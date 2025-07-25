النائب سجيع عطية لـ"جدل": استفزني الانسياب التام في موضوع رفع الحصانة عن بوشيكيان وكأن لا أحد في البلد أخطأ بحق المال العام ولم يكن هناك وحدة معايير

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