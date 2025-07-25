عطيّة لـ #جدل : في شأن رفع الحصانة عن بوشيكيان كيف لسياسيّ أن يحقق مع سياسيّ فالاعتراض الأساسيّ هو على المشهدية والأسلوب أي اتجهنا نحو الأضعف فقط لنظهر للخارج أنّنا نكافح الفساد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك