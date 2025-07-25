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شاهد من رويترز: وفود وصلت إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول لإجراء محادثات مباشرة بين طهران ومجموعة الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا