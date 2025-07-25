المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية نوعية استهدفت بئر السبع بصاروخ فرط صوتي

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة فرون - بنت جبيل ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة فرون - بنت جبيل ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري: من المتوقع استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل بعد دراسة إسرائيل لرد حماس