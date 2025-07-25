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o
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o
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o
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o
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o
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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية نوعية استهدفت بئر السبع بصاروخ فرط صوتي
آخر الأخبار
2025-07-25 | 16:38
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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية نوعية استهدفت بئر السبع بصاروخ فرط صوتي
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