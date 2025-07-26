وزير المال ياسين جابر للـLBCI: قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه من أول حزيران فالقرارات الجمركية تنفذ حالا فمنذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطيت تعليماتي للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم

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وزير المال ياسين جابر للـLBCI: مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه وأتمنى على المجلس الإسراع في دراسة الملف