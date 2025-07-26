القسام: بعد احتراق ناقلتي الجند استهدفنا ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف قطاع غزة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف قطاع غزة

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق عدد من بلدات قضاء صور وصولاً إلى ضفتي الليطاني في منطقة القاسمية