الاخبارية السورية عن مصدر أمني سوري: قوى الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق ضبطت شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان

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وزير المال ياسين جابر للـLBCI: قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه من أول حزيران فالقرارات الجمركية تنفذ حالا فمنذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطيت تعليماتي للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم