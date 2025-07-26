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الاخبارية السورية عن مصدر أمني سوري: قوى الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق ضبطت شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان
آخر الأخبار
2025-07-26 | 15:53
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الاخبارية السورية عن مصدر أمني سوري: قوى الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق ضبطت شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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