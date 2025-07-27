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فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة ونأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ٦٠ يوما

آخر الأخبار
2025-07-27 | 00:34
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فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة ونأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ٦٠ يوما
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فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة ونأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ٦٠ يوما

 
 
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