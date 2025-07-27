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o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
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o
كسروان
32
o
متن
32
o
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احصاءات غرفة التحكم: 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-07-27 | 00:26
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احصاءات غرفة التحكم: 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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