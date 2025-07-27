الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق الأنشطة العسكرية في مناطق محددة في غزة "لن يقوم بأي عمليات فيها" حتى إشعار آخر

الجيش الإسرائيلي يقول إن تعليق الأنشطة العسكرية سيكون على أساس يومي في ثلاث مناطق بغزة اعتبارا من اليوم

الجيش الإسرائيلي يقول إن تعليق الأنشطة العسكرية سيكون على أساس يومي في ثلاث مناطق بغزة اعتبارا من اليوم

فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة ونأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ٦٠ يوما