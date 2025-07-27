الصليب الأحمر سحب شاباً كان يقود دراجة نارية وتعرّض لحادث صدم على اوتوستراد جونية ما أدى إلى سقوطه في وادي حنتوش- غادير وقد تم نقله إلى المستشفى

قوة اسرائيلية توغّلت في بلدة ‎كفركلا بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية

قوة اسرائيلية توغّلت في بلدة ‎كفركلا بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية

الجيش الإسرائيلي يقول إن تعليق الأنشطة العسكرية سيكون على أساس يومي في ثلاث مناطق بغزة اعتبارا من اليوم