قوة اسرائيلية توغّلت في بلدة ‎كفركلا بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

الصليب الأحمر سحب شاباً كان يقود دراجة نارية وتعرّض لحادث صدم على اوتوستراد جونية ما أدى إلى سقوطه في وادي حنتوش- غادير وقد تم نقله إلى المستشفى