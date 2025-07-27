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الدفاع المدني اللبناني والجمعيات المحلية تعمل على اخماد النيران التي اندلعت في منطقة حامول في الناقورة جراء اطلاق "درون" قنبلة حارقة على المنطقة

آخر الأخبار
2025-07-27 | 07:21
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الدفاع المدني اللبناني والجمعيات المحلية تعمل على اخماد النيران التي اندلعت في منطقة حامول في الناقورة جراء اطلاق &quot;درون&quot; قنبلة حارقة على المنطقة
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الدفاع المدني اللبناني والجمعيات المحلية تعمل على اخماد النيران التي اندلعت في منطقة حامول في الناقورة جراء اطلاق "درون" قنبلة حارقة على المنطقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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