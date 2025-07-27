رويترز عن مصدر رسمي أردني: طائرتان أردنيتان وطائرة إماراتية تسقط إجمالي 25 طنًا من المساعدات على غزة في أول عملية إنزال جوي منذ أشهر

أ.ف.ب عن مسؤولين: أكثر من 30 قتيلًا بهجوم إستهدف كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديموقراطية

أ.ف.ب عن مسؤولين: أكثر من 30 قتيلًا بهجوم إستهدف كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديموقراطية

برنامج الأغذية العالمي: لدينا ما يكفي من الغذاء في المنطقة أو أن هناك كميات في الطريق إلى قطاع غزة لإطعام السكان جميعهم لثلاثة أشهر تقريبا