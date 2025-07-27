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أ.ف.ب عن مسؤولين: أكثر من 30 قتيلًا بهجوم إستهدف كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديموقراطية

آخر الأخبار
2025-07-27 | 09:02
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أ.ف.ب عن مسؤولين: أكثر من 30 قتيلًا بهجوم إستهدف كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديموقراطية
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أ.ف.ب عن مسؤولين: أكثر من 30 قتيلًا بهجوم إستهدف كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديموقراطية

 
 
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