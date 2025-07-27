أ.ف.ب عن مسؤولين: أكثر من 30 قتيلًا بهجوم إستهدف كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديموقراطية

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فوكس نيوز عن ويتكوف: كان هناك توتر في سوريا مؤخرا لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل والمفاوضات مع إيران ستعود إلى مسارها واتفاقيات أبراهام للسلام ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام