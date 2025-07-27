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وزير الخارجية البريطاني: تعليق إسرائيل للعمليات العسكرية موقتًا للسماح بممرات المساعدات لا يكفي "لتخفيف إحتياجات هؤلاء الذين يعانون بشدة في غزة"
آخر الأخبار
2025-07-27 | 09:24
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وزير الخارجية البريطاني: تعليق إسرائيل للعمليات العسكرية موقتًا للسماح بممرات المساعدات لا يكفي "لتخفيف إحتياجات هؤلاء الذين يعانون بشدة في غزة"
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