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مسؤول سوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية: من المتوقع أن تجري سوريا إنتخابات برلمانية في أيلول

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2025-07-27 | 11:34
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مسؤول سوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية: من المتوقع أن تجري سوريا إنتخابات برلمانية في أيلول
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مسؤول سوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية: من المتوقع أن تجري سوريا إنتخابات برلمانية في أيلول

 
 
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