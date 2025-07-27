الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير إندلع بعد ظهر اليوم في منطقة أرض جلول - الطريق الجديدة وقد ناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية لا سيما فرق الدفاع المدني للتحرك العاجل لإخماده ومنع تمدده إلى الأبنية المجاورة

الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق الأنشطة العسكرية في مناطق محددة في غزة "لن يقوم بأي عمليات فيها" حتى إشعار آخر

الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق الأنشطة العسكرية في مناطق محددة في غزة "لن يقوم بأي عمليات فيها" حتى إشعار آخر

فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة ونأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ٦٠ يوما