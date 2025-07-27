رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع لا معنى لها في ظل إستمرار الحصار والتجويع

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

قوة اسرائيلية توغّلت في بلدة ‎كفركلا بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية