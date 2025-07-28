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o
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ترامب: يجب أن ينعم الأطفال في غزة بالغذاء والأمان على الفور
آخر الأخبار
2025-07-28 | 07:51
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ترامب: يجب أن ينعم الأطفال في غزة بالغذاء والأمان على الفور
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