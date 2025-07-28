وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا تشاوريا مع عدد من أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر

وزير خارجية إيطاليا: على إسرائيل التحرك لحماية الفلسطينيين ووقف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

وزير خارجية إيطاليا: على إسرائيل التحرك لحماية الفلسطينيين ووقف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

أ.ف.ب: بدء الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في ستوكهولم