وزير خارجية إيطاليا: على إسرائيل التحرك لحماية الفلسطينيين ووقف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

عمر ميقاتي يستذكر زياد الرحباني بكلمات مؤثرة بعد رحيله... هذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)

عمر ميقاتي يستذكر زياد الرحباني بكلمات مؤثرة بعد رحيله... هذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا تشاوريا مع عدد من أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر