التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور كثيفة في المحلة

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الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة في البلاد والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها رئيس الجمهورية اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر